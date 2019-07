31 luglio 2019- 15:51 Venezia: Zaia, 'per grandi navi la soluzione c'è, è quella del Comitatone, il canale dei Petroli'

Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - "La soluzione per le grandi navi c'è ed è quella decisa dal Comitatone del novembre 2017 per una viabilità alternativa a quella di oggi: portare le grandi navi sul Canale dei petroli per arrivare poi a Marghera e scavare il canale Vittorio Emanuele che servirà alle navi di piccole e medie dimensioni che poi andranno alla vecchia Marina". Così il governatore del veneto, Luca Zaia oggi al termine dell'audizione alla Camera.E il governatore veneto ha ribadito ancora una volta che: "Noi confermiamo la nostra decisione , presa in quel Comitatone, se oggi si vuole cambiare soluzione, bisogna riconvocare il Comitatone per vedere cosa voteranno le istituzioni", ha concluso.