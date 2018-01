VENEZIA: ZAIA SU ARRESTI BANDA SLOT MACHINE, PASSO AVANTI VERSO LEGALITà

Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - “Le bande organizzate di delinquenti sono purtroppo un fenomeno criminale in continua diffusione, e ogni volta che una viene sgominata siamo di fronte a un passo avanti verso la legalità. Bravi i Carabinieri di Venezia a individuare e bloccare i componenti di una di queste, già responsabili di una lunga sequela di colpi in esercizi pubblici di slot machine in tante località delle province di Padova e Venezia”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si complimenta con i militari dell’Arma che, al termine di un’operazione che ha coinvolto una sessantina di uomini, unità cinofile e nucleo elicotteri, hanno assicurato alla giustizia i componenti di una banda specializzata in furti ai danni di sale gioco.“La lotta conto il crimine, in questo caso quello che ruota attorno ai consistenti proventi del gioco – aggiunge il Governatore – è una sfida quotidiana che le nostre forze dell’ordine combattono con abnegazione e capacità, spesso vincendo. A loro va il grazie mio personale e di tutti i veneti per bene”.