VENEZIA: ZANONI (PD), SANZIONI PER RISTORANTI CHE NON RISPETTANO REGOLE NON BASTANO

25 gennaio 2018- 16:13

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - “Ben vengano le sanzioni, ma i controlli dovrebbero essere fatti prima per evitare il ripetersi di episodi più o meno gravi e le conseguenti figuracce internazionali”. A dirlo è il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni con riferimento alla stangata subita da un gruppo di turisti giapponesi al ristorante veneziano ‘Osteria da Luca’: quattro bistecche e una frittura di pesce 1140 euro senza alcuna ricevuta o scontrino fiscale. “Di questo se ne sta occupando la Guardia di finanza che ha già elevato un verbale, ma purtroppo non finisce qua”, avverte.Infatti l’esponente dem mette l’accento sulla visita della Ulss, con tanto di interrogazione a risposta immediata: “Secondo quanto riportato dalla stampa, il ristorante, che si fregerebbe del marchio ‘Venice Quality Food’ dell’associazione esercenti e pubblici esercizi di Venezia, ha ricevuto anche la visita del Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione) dell’Ulss 3 che avrebbe trovato diverse irregolarità strutturali a proposito dei locali della cucina, la superficie adibita a somministrazione e l'attuazione del protocollo Haccp, elevando una serie di verbali per novemila euro".