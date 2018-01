VENEZIA: ZANONI (PD), SANZIONI PER RISTORANTI CHE NON RISPETTANO REGOLE NON BASTANO (2)

25 gennaio 2018- 16:13

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Trovo decisamente curioso che l’Ulss intervenga a controllare i ristoranti veneziani solo in seguito a questi episodi balzati agli ‘onori’ della cronaca internazionale. In una società civile queste azioni devono essere preventive, programmate e costanti, per creare un effetto deterrenza che sia duraturo. Ciascun livello istituzionale e soggetto preposto deve contribuire, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli standard ottimali di qualità. A maggior ragione in una città come Venezia visitata ogni anno da milioni di turisti che hanno diritto a servizi adeguati al prezzo pagato. Perciò chiedo alla Giunta quali verifiche e controlli abbiano effettuato i Sian delle Ulss venete nel 2017 nei confronti di ristoranti e negozi che somministrano alimenti e bevande”, sottolinea.“È inammissibile - protesta Zanoni - che ci si svegli solo quando il danno è fatto. Non va bene per una Regione che è in vetta alla classifica nazionale per il turismo e si fa vanto delle sue eccellenze enogastronomiche. Alla Giunta consiglio meno chiacchiere e meno leggi bandiera e più sostanza e fatti concreti”.