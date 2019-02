26 febbraio 2019- 17:56 Venezia: Zingarelli si dimette da cda Fondazione Museo M9

Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - Valerio Zingarelli ha comunicato le proprie dimissioni da Amministratore Delegato di Polymnia Venezia Srl e da Consigliere di Amministrazione della Fondazione Museo M9. Zingarelli ha dichiarato: “sono molto soddisfatto per aver completato il progetto M9 rispettando i tempi, i costi e la qualità pianificati, grazie anche agli eccellenti collaboratori di Polymnia Venezia. M9 si è già dimostrato essere un esempio di innovazione culturale, museale, tecnologica e di rigenerazione urbana, all’avanguardia in Europa, che potrà offrire importanti opportunità di lavoro e sviluppo, puntando a essere in prospettiva auto-sostenibile economicamente". "Abbiamo realizzato un distretto nel cuore di Mestre che sta ricevendo commenti entusiastici, e che punterà ad espandersi sulla Città Metropolitana. Ora altre significative iniziative professionali e personali mi attendono, ma, anche se da lontano, seguirò sicuramente con entusiasmo e affetto le future attività di M9”, ha sottolineato. Il Presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello, ha così commentato: “a nome della Fondazione di Venezia ringrazio Valerio Zingarelli per il lavoro svolto da agosto 2017 come AD di Polymnia Venezia, e prima ancora come coordinatore dell’Advisory Board che ha definito le tecnologie innovative del Museo. Ho riconosciuto molte volte che il suo apporto professionale è stato determinante per completare e inaugurare M9 nei tempi stabiliti, ovvero entro il primo dicembre 2018. Il suo contributo è stato fondamentale per dare al progetto una forte vocazione all’innovazione e ha consentito a Mestre di avere un polo di attrazione strategico anche per la città metropolitana”.