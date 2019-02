26 febbraio 2019- 17:56 Venezia: Zingarelli si dimette da cda Fondazione Museo M9 (2)

(AdnKronos) - “Con il primo dicembre – spiega Brunello - si è aperta una fase nuova che si dovrà concretizzare anche in un diverso modello di governance su cui le visioni dell’ing. Zingarelli e della Fondazione non sono del tutto coincidenti. La diversità di opinioni e la necessità di dare corso alla nuova fase di sviluppo del Museo e del distretto M9 hanno portato a separare le nostre strade, ma senza alcuno strascico polemico e in modo condiviso. Un modus operandi che ribadisce il valore professionale di Valerio Zingarelli”.“Mi auguro – conclude il presidente della Fondazione di Venezia - di poter contare, per le future sfide di evoluzione ed affermazione di M9, sulla importante competenza e sulla esperienza dell’ingegner Zingarelli, manager e tecnologo di rango riconosciuto a livello nazionale e internazionale, come dimostrano gli importanti risultati da lui raggiunti in settori che vanno dalle telecomunicazioni alla multimedialità alle smart cities”.