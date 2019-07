25 luglio 2019- 14:25 Venezia:prosegue ondata di calore, miglioramenti a fine settimana

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, comunica che anche oggi, giovedì 25 luglio, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, prosegue l'ondata di calore. La qualità dell'aria resta scadente su tutta la Regione.Dal pomeriggio di domani, venerdì 26 luglio, è prevista un'attenuazione dell'ondata di calore, eccezion fatta per le zone costiere, ma il disagio fisico prevalente passerà da "intenso" a "debole/moderato" solo sulle zone montane. Sabato 27 e domenica 28 luglio l'ondata di calore tenderà a cessare e diminuiranno le concentrazioni di ozono.La Protezione civile comunale ricorda che è attivo il "Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore", dove si trovano preziosi consigli sui comportamenti da adottare per difendersi dal caldo. Il Piano è attuato dal Comune di Venezia, Settori Protezione civile e Servizi alla Persona e alle Famiglie, in collaborazione con Azienda Ulss 3 Serenissima.