26 gennaio 2019- 15:41 Venezuela: Bernini, 'Conte batta un colpo e riconosca Guaidò'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Francia, Germania e Spagna unite nel chiedere elezioni immediate entro otto giorni in Venezuela pena il riconoscimento di Guaidò come presidente legittimo. E il governo gialloverde sta zitto? Si crogiola nel suo isolamento? In effetti, non prende posizione perché al suo interno ha almeno tre politiche estere". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia."Chiediamo a Conte, se c’è di battere un colpo e di associarsi a questa richiesta forte, in favore della democrazia nel martoriato Venezuela, dove vivono anche migliaia di italiani ridotti alla disperazione da un regime comunista affamatore di popolo”.