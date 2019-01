26 gennaio 2019- 17:49 Venezuela: Casini, 'apprezzo posizione Salvini ma è la stessa del governo?'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Caro Salvini, apprezzo la tua posizione sul Venezuela che allinea l'Italia alla comunità dei Paesi liberi e solidarizza col Parlamento. Ma tu non sei uno dei tanti parlamentari, ma il vicepresidente del Consiglio. Vorrei sapere se la tua posizione è quella ufficiale del Governo italiano e capire perché Conte e Moavero continuino a scappare dall'impegno di riferire in Parlamento su questo tema. Sul Venezuela non ci interessa avere ragione, ma solo realizzare l'unità di tutti gli italiani a fianco di un popolo che sta soffrendo come poche volte nella storia”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini in una lettera aperta indirizzata al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e pubblicata sul suo profilo Facebook.