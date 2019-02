4 febbraio 2019- 14:50 Venezuela: Casini, 'grazie Mattarella, Italia segua governi Ue'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - “Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con le sue alte parole di questa mattina ha risposto al pressante grido degli italiani a Caracas che ieri, in apertura della manifestazione popolare, si erano rivolti a lui. La sua sensibilità non ha bisogno di ulteriori commenti". Lo afferma Pier Ferdinando Casini. "D'altronde, nella giornata di oggi, diversi governi europei -Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Austria, Damimarca e Svezia- hanno riconosciuto Guaidò come Presidente della Repubblica ad interim del Venezuela. Per il governo -aggiunge l'ex presidente della Camera- il tempo delle parole è finito e l’Italia non può voltare le spalle a milioni di nostri connazionali, continuando a sostenere un’inaccettabile equidistanza tra Maduro e il Parlamento. Presenterò, alla ripresa dei lavori del Senato di domani pomeriggio, una mozione parlamentare che impegni il governo a seguire la stessa strada di altre nazioni sorelle e amiche e a riconoscere Guaidò. Mi auguro -conclude Casini- che si possa raggiungere al più presto il numero minimo di firme necessarie, pari a un quinto dei senatori, per attivare una calendarizzazione urgente”.