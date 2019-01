31 gennaio 2019- 18:36 Venezuela: Casini, 'preoccupato per astensioni Pd a Europarlamento'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Sono molto perplesso e soprattutto preoccupato per il voto che diversi parlamentari del Pd hanno espresso al Parlamento europeo insieme ai 5 Stelle e alla Lega sul Venezuela, in netta contrarietà con gli orientamenti espressi ieri dal Pd in Senato. Il tema è ineludibile per i candidati alla segreteria del Pd e soprattutto per Zingaretti, i cui intimi amici hanno fatto questa scelta a Strasburgo". Lo afferma Pier Ferdinando Casini. "Mi auguro -aggiunge- che nelle prossime ore ci sia un chiarimento, perché la complicità con il regime di Maduro non è accettabile per i democratici".