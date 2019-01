24 gennaio 2019- 14:42 Venezuela: Ciambetti, 'preoccupazione per i veneti, oltre alla Farnesina si muova la Ue'

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - “Sono estremamente preoccupato per la comunità veneta in Venezuela e per i discendenti veneti che si ritrovano attorno al Circolo dei Vicentini nel Mondo di Caracas. La mia speranza è che il governo italiano segua con estrema attenzione l’evoluzione dello scenario: la mozione proposta dal consigliere Sandonà approvata all’unanimità dal Consiglio regionale veneto nel settembre 2017 a questo proposito non solo rimane di attualità ma è sempre più importante”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non nasconde “i timori per quanto sta avvenendo a Caracas e in tutto il Venezuela, che da anni vive una parabola drammatica". "La mia speranza è che oggi all’azione della Farnesina si affianchi anche quella dell’Unione Europea: la reazione della Commissione Junker non può limitarsi alle dichiarazioni del commissario Mogherini, ma deve passare dalle parole ai fatti, tutelando i cittadini e gli interessi europei a Caracas e in tutto il Venezuela”, auspica Ciambetti.