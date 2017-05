VENEZUELA: CICCHITTO INCONTRA LEADER OPPOSIZIONE (2)

(AdnKronos) - La maggiore richiesta dell’opposizione consiste innanzitutto nello svolgimento di elezioni generali anticipate al 2017, al fine di promuovere una transizione democratica e scongiurare un colpo di Stato, il cui rischio è molto rilevante. L’opposizione chiede, inoltre, l’apertura di canali umanitari; la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici e il ripristino dell’Assemblea nazionale. Chiede anche -si legge ancora nella nota- un passo in più da parte della comunità internazionale, che deve intervenire in maniera proporzionata alla gravità delle lesioni arrecate alla democrazia e ai diritti. In particolare, occorre che prendano posizione quegli organismi internazionali che ad oggi non si sono espressi sulla crisi. Il presidente Cicchitto -conclude il comunicato- ha rappresentato il convinto sostegno della maggior parte delle forze politiche italiane di maggioranza e di opposizione, con l’eccezione del Movimento Cinque Stelle, come confermato soprattutto da due importanti sessioni nell’Aula del Senato. Per Cicchitto, “è essenziale fermare la corsa di Maduro verso la realizzazione di un regime totalmente dittatoriale dove lo stesso diritto di voto universale potrà essere abolito”.