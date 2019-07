4 luglio 2019- 20:23 Venezuela: Conte, 'soluzione politica per elezioni democratiche' (2)

(AdnKronos) - "Non abbiamo ritenuto che le elezioni presidenziali si fossero svolte in termini credibili e non abbiamo riconosciuto Maduro presidente, ma, allo stesso tempo, abbiamo avuto perplessità nel riconoscere Guaidò presidente dell'assemblea elettiva", ha sottolineato ancora Conte.