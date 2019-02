6 febbraio 2019- 17:08 Venezuela: da Carfagna rappresentanti opposizione a Maduro

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Il governo italiano tolga il veto e consenta all’Ue di dare la parola al popolo del Venezuela, liberando il Paese dalla miseria e da una dittatura comunista. Noi di Forza Italia abbiamo presentato una risoluzione con la quale chiediamo che il Parlamento faccia una scelta chiara e lanciamo un appello alla Lega perché si spenda per affermare i suoi principi, si liberi dalla morsa del Movimento 5 stelle e della sua politica estera deleteria. L’ho detto ai rappresentanti degli oppositori del regime di Maduro che ho voluto ricevere dopo che hanno manifestato fuori da Montecitorio per le libere elezioni per le libere elezioni”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, al termine dell’incontro, nel suo ufficio, con una ampia delegazione dei partiti, dei movimenti e delle associazioni di venezuelani in Italia, che si oppongono al regime di Maduro. “I testimoni -spiega Carfagna- raccontano di una situazione drammatica che va affrontata con rapidità, che non può attendere le esitazioni dei Cinquestelle e gli effetti nefasti della loro fascinazione per i dittatori comunisti sudamericani. La popolazione venezuelana ha bisogno di tutto, dai beni di prima necessità ai farmaci pediatrici; inizieremo da subito una mobilitazione per provare a migliorare le condizioni del popolo venezuelano”.