31 gennaio 2019- 18:36 Venezuela: Della Vedova, 'M5S sempre a sostegno di Maduro e Chavismo'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Il Parlamento europeo ha votato a favore del riconoscimento di Guaidó come Presidente del Venezuela. Gli eurodeputati di Lega e 5stelle si sono astenuti. Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha dichiarato che l’Italia non riconosce Guaidó: altro che principio di non ingerenza, il M5S ha sempre sostenuto Maduro e il Chavismo. Noi ci riconosciamo nella posizione del Parlamento europeo e non in quella assunta dal governo italiano”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.