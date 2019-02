5 febbraio 2019- 19:57 Venezuela: Di Battista, Bergoglio baluardo pace, bene mediazione S.Sede

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Papa Francesco oggi si dimostra un baluardo della pace e della gestione nonviolenta dei conflitti. Sono felicissimo che Bergoglio si sia dichiarato disposto alle mediazione tra governo e opposizioni in Venezuela. E ha ragione quando dice che per mediare occorre che entrambe le parti si rendano disponibili". Così Alessandro Di Battista, frontman del M5S, commenta all'Adnkronos le parole di Papa Francesco sulla crisi venezuelana."Mi auguro con tutto il cuore - prosegue Di Battista - che le parti in conflitto in Venezuela siano propense al dialogo. Solo il dialogo può portare il Venezuela è i venezuelani fiori da questa crisi".