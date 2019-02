6 febbraio 2019- 19:07 Venezuela: Fassino, 'Italia esca da imbarazzante ambiguità'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Questa mattina con una delegazione del Pd abbiamo partecipato al sit in promosso in piazza Montecitorio dalla comunità venezuelana e abbiamo ancora una volta ribadito l'urgenza di un atto che faccia uscire l'Italia dalla imbarazzante ambiguità in cui l'ha cacciata il governo". Lo afferma Piero Fassino, deputato del Pd, annunciando che venerdì una delegazione del partito incontrerà i rappresentanti dell'opposizione democratica venezuelana."Per questo -aggiunge- martedì prossimo chiederemo in Aula un voto sulla risoluzione presentata dal Pd per chiedere che anche l'Italia riconosca l'autorità di Guaidò e sostenga le iniziative assunte dall'Unione europea".