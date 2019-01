31 gennaio 2019- 19:14 Venezuela: Fassino, 'Pd condivide posizioni parlamento Ue'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Sulla crisi in Venezuela il Partito Democratico condivide e sostiene le posizioni assunte dall’Unione Europea e oggi ribadite dalla risoluzione del Parlamento Europeo. Atteggiamenti diversi di singoli parlamentari non inficiano una posizione netta e chiara". Lo dichiara Piero Fassino del Pd. "Men che meno ha senso piegare strumentalmente la vicenda venezuelana in chiave congressuale, anche perché tanto Zingaretti quanto gli altri candidati alla segreteria hanno espresso le stesse posizioni, chiedendo che in Venezuela si convochino nuove libere elezioni che consentano al Paese di ritornare alla democrazia e allo stato di diritto"."L’unica polemica e critica va indirizzata verso il governo italiano, per l’ambiguità e il cerchiobottismo con cui anche in questo caso espone l’Italia all’isolamento internazionale".