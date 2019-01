26 gennaio 2019- 16:02 Venezuela: Gasparri, 'governo dalla parte di Maduro?'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Perché l’Italia non si è associata all’appello dei tedeschi, dei francesi e degli spagnoli che chiedono elezioni immediate e libere in Venezuela? Il nostro governo è isolato ed emarginato perché non è più in alcun modo credibile oppure sta dalla parte di Maduro?". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi)."Sappiamo che Grillo e i grillini hanno fatto del dittatore venezuelano più volte un modello da indicare, confermando di essere sostanziali nemici della democrazia e della libertà. È una vergogna la fuga del nostro governo che non si è presentato in Parlamento, che si è limitato a poche parole di circostanza e che non si schiera per la libertà. Venga il governo con immediatezza nelle prossime ore in Parlamento, per rispondere della nostra richiesta di riunione del Senato sulla tragedia del Venezuela e per esprimersi in favore della libertà". "Se Conte è un reggicoda di Maduro abbia il coraggio di venirlo a dire in Senato. Questo governo umilia l’Itaia, calpesta la libertà, fa da scendiletto a un dittatore che va rimosso, non sostenuto con la viltà della politica grillina. Pensiamo che almeno Salvini dovrebbe dire qualche cosa sulla codardia di larga parte de governo”.