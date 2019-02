6 febbraio 2019- 16:00 Venezuela: Guaidò chiede incontro a Di Maio

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Juan Guaidò ha chiesto un incontro al vicepremier e ministro Luigi Di Maio, alla luce del "complesso periodo storico che il Venezuela sta attraversando", si legge nel testo della lettera che l'Adnkronos ha potuto visionare, e che "pone ciascuno di noi dinanzi a grandi speranze che leggiamo negli occhi dei nostri concittadini". Guaidò, che ha chiesto un incontro anche all'altro vicepremier, Matteo Salvini, propone l'invio in Italia di "una delegazione ufficiale, guidata dal presidente della commissione Esteri dell'Assemblea nazionale Francisco Sucre e dal nostro Rappresentante europeo per gli Aiuti umanitari Rodrigo Diamanti", "con la finalità di illustrarLe il piano di azione per il ripristino della democrazia in Venezuela mediante l'indizione di elezioni libere e trasparenti e risolvere l'attuale crisi umanitaria che sta colpendo tutti i venezuelani e più di 100 mila italiani che vivono in Venezuela". In particolare, nella missiva l'auspicio di "giungere in tempi rapidi, e grazie al sostegno della Comunità internazionale, a libere elezioni democratiche".