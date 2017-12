VENEZUELA: LANCIA MONETA VIRTUALE, UN 'PETRO' EQUIVARRà A 1 BARILE DI GREGGIO

28 dicembre 2017- 16:47

Caracas, 28 dic. (AdnKronos/Dpa) - "Per ogni Petro, un barile di petrolio. E' questo il suo valore". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro che ha firmato il decreto in vista del lancio della moneta virtuale venezuelana con l'obiettivo di aggirare l'embargo Usa e rilanciare lo sviluppo economico a fronte del crollo del valore del Bolivar. Maduro non ha dato alcuna precisazione sulla data del lancio di questa criptomoneta né sul meccanismo che dovrebbe permettere di procedere alle transazioni con questa nuova moneta virtuale. A garanzia di questa moneta ci sarebbero le riserve dei giacimenti dell'Orinoco, pari a 5 miliardi di barili di petrolio."Annuncerò ufficialmente la designazione del giacimento numero uno del blocco Ayacucho come base per la criptomoneta che racchiude riserve pari a 5 miliardi di barili di petrolio 'certificati internazionalmente'", ha detto Maduro. Con questa iniziativa, ha spiegato, "il Venezuela sarà all'avanguardia nel mondo perché sarà il primo paese con una moneta virtuale addossata ad una ricchezza naturale del Paese". Le riserve di petrolio del Venezuela, ha aggiunto, sono pari a 267 miliardi di barili.