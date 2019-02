5 febbraio 2019- 12:11 Venezuela: Lollobrigida, 'entro domani Moavero riferisca in Parlamento'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - “Fratelli d’Italia ha ufficialmente chiesto al ministro degli Esteri di venire immediatamente alla Camera per chiarire la posizione del governo rispetto a quanto sta accadendo in Venezuela. A Moavero chiediamo di riferire entro domani, visto che lui stesso rappresenterà l’Italia al vertice del gruppo di contatto sul Venezuela in programma il prossimo giovedì". Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida."Il governo -aggiunge- ha il dovere di informare il Parlamento della linea politica che intende assumere prima della riunione internazionale, a maggior ragione alla luce delle continue divisioni interne a una maggioranza sempre più in confusione, con i grillini filo Maduro e i leghisti che vi si oppongono. Basta ambiguità. Il governo Conte non perda altro tempo: riconosca Guaidò presidente ad interim, così come hanno già fatto tante altre Nazioni d’Europa, e ci dica immediatamente se e in che modo intende tutelare la comunità italiana in Venezuela”.