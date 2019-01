24 gennaio 2019- 18:46 Venezuela: M5S, popolo esprima democraticamente suo volere

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - “La nostra attenzione su quanto sta accadendo in Venezuela è massima. Come giustamente detto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci auguriamo che non ci siano risvolti violenti nel Paese e che i cittadini italiani presenti in Venezuela non corrano pericoli”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Esteri alla Camera. “Ciò che serve al Venezuela -aggiungono- è un percorso democratico in cui il popolo possa esprimere liberamente la sua volontà”.