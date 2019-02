5 febbraio 2019- 17:54 Venezuela: Malan, 'inaccettabile impedire a parlamento di esprimersi'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Ogni giorno dagli italiani residenti in Venezuela ci arrivano filmati, lettere e richieste di aiuto. Noi chiediamo con forza che il ministro degli Esteri Moavero torni in Parlamento e soprattutto che si possa votare una risoluzione perché non è accettabile che il governo impedisca al Parlamento di esprimersi". Lo ha affermato Lucio Malan, vicecapogruppo di Fi al Senato, intervenendo in Aula. "Noi -ha aggiunto- siamo fortemente dell'avviso che il nostro Paese debba associarsi alla stessa decisione assunta da altri Paesi europei che hanno riconosciuto Juan Guaidò Presidente provvisorio in attesa di nuove elezioni presidenziali".