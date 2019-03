3 marzo 2019- 12:59 Venezuela: Meloni, 'da governo italiano atteggiamento grave e inaccettabile'

Washington, 3 mar. (AdnKronos) - "Fratelli d’Italia, è in prima linea nel sostenere la causa della libertà del popolo venezuelano dal dittatore comunista Maduro. Abbiamo portato la protesta dei venezuelani democratici, tra i quali una foltissima comunità di origini italiane, nel Parlamento italiano, cercando di spingere il governo italiano a prendere una posizione chiara a sostegno di Guaidó e della legalità costituzionale. Purtroppo il governo italiano, ostaggio di alcuni suoi membri ideologicamente di sinistra, si dichiara tuttora neutrale nella questione venezuelana. Un atteggiamento grave e inaccettabile che abbiamo denunciato con forza. Perché non si può essere neutrali tra la tirannide e la libertà. Mai". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento a Washington, alla Conservative political action conference" (Cpac) a cui ieri ha preso parte come unico esponente politico italiano e alla quale in giornata è intervenuto anche il Presidente degli Usa Donald Trump.