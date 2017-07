VENEZUELA: MERCOLEDì AL SENATO CONFERENZA STAMPA CON TULIO HERNANDEZ

21 luglio 2017- 14:15

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Mercoledì 26 luglio, alle 15, nella sala Nassirya del Senato, si terrà una conferenza stampa promossa dal vicecapogruppo del Pd a Palazzo Madama, Alessandro Maran, sulla situazione in Venezuela con lo scrittore, editorialista e sociologo venezuelano Tulio Hernández, costretto all'esilio dal suo Paese per aver manifestato dissenso nei confronti del regime Maduro. Insieme a Hernández e al senatore Maran che introdurrà il dibattito, si confronteranno sul tema, a pochi giorni dalla consultazione autogestita contro la decisione del Capo dello Stato di istituire un'Assemblea costituente al posto del Parlamento, il presidente della commissione Esteri al Senato, Pier Ferdinando Casini; il capogruppo del Pd in commissione Esteri, Gian Carlo Sangalli; il direttore Centro studi americani, Paolo Messa; e un rappresentante della Federazione nazionale della stampa. Modera Paola Severini Melograni, direttore di "Angelipress.com"