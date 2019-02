4 febbraio 2019- 14:22 Venezuela: mozione Pd Senato, 'governo riconosca Guaidò'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "L'Italia esca dall'insopportabile isolamento in cui si è cacciata sul Venezuela. La terza via di Conte e Moavero è sempre di più un sostegno offerto a Maduro (che infatti ha ringraziato il nostro Paese) ed un allineamento di fatto alle posizioni di Russa, Cina e Turchia. Per questo, cogliendo anche l'appello del capo dello Stato, chiediamo che il Governo si impegni a riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim, al fine di convocare in tempi brevi nuove elezioni libere". E' la sintesi della mozione sul Venezuela depositata oggi dai senatori del Pd con le prime firme del capogruppo Andrea Marcucci, di Matteo Renzi, di Pier Ferdinando Casini e di Alessandro Alfieri, capogruppo dem in commissione Esteri."In queste ore -si legge ancora- lo hanno già fatto Francia, Spagna, Austria, Regno Unito e Svezia. Deve essere ribadito con forza che l'Italia sta dalla parte della democrazia e della libertà, ancora con più forza in un Paese dove vivono circa 2 milioni di connazionali".