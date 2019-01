31 gennaio 2019- 16:51 Venezuela: nel Pd scoppia caso astenuti in Ue, 'sono zingarettiani'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Sul rispetto della democrazia in Venezuela non ci si astiene", dichiara Maurizio Martina. Il riferimento è al voto al Parlamento Ue che ha riconosciuto Guaido presidente ad interim in Venezuela. Ad astenersi sono stati gli eurodeputati di Lega e M5S. Ma anche alcuni Pd. Tanto basta per far scoppiare il caso tra i dem. Gli astenuti, secondo quanto riferiscono fonti di area renziana, sarebbero eurodeputati schierati con Nicola Zingaretti. "5 dei 6 eurodeputati dem che si sono astenuti sono zingarettiani. Si tratta di Brando Benifei, Goffredo Bettini, Renata Briano, Andrea Cozzolino e Cecile Kyenge", sostengono le stesse fonti. Scrive su twitter Lorenzo Guerini: "Sul Venezuela non si possono avere dubbi da che parte stare. Bene il voto dell’europarlamento su riconoscimento Guaidó. M5s e Lega come sempre pericolosamente ambigui. Sbaglia chi, anche tra noi, usa tatticismi. Il Pd non si astiene sulla democrazia e sulla sua difesa".