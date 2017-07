VENEZUELA, NUOVE PROTESTE E SCONTRI: UN MORTO

27 luglio 2017- 08:18

Caracas, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) - Un uomo è rimasto ucciso e diverse altre persone ferite nel corso degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine scoppiati nella città di Ejida, nello stato occidentale venezuelano di Merida dopo l'inizio dello sciopero generale di 48 ore convocato dall'opposizione per contestare il progetto di riforma costituzionale voluto dal presidente Nicolas Maduro. La vittima è un uomo di 30 anni e la sua morte fa salire a 102 il bilancio delle persone uccise in quattro mesi di proteste. Lo sciopero generale è rivolto contro il voto parlamentare per l'istituzione di un'assemblea incaricata di riscrivere la costituzione.