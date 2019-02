4 febbraio 2019- 22:11 Venezuela, Palazzo Chigi chiede elezioni rapide

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "L'Italia appoggia il desiderio del popolo venezuelano di giungere nei tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti, attraverso un percorso pacifico e democratico, nel rispetto del principio di autodeterminazione". Così una nota di Palazzo Chigi, che interviene ufficialmente sulla crisi in Venezuela."È urgente - si legge - intervenire subito per alleviare le sofferenze materiali della popolazione e per consentire l’immediato accesso agli aiuti umanitari. Va inoltre garantita la sicurezza dei cittadini astenendosi da ogni forma di violenza e va garantita la libera e pacifica manifestazione del dissenso e della protesta, senza alcuna forma di coercizione".Salvini: "Venezuela? Non stiamo facendo bella figura""L'Italia parteciperà attivamente ai lavori del Gruppo di contatto internazionale, attraverso il suo ministro degli Esteri, a partire dalla prima riunione fissata per il 7 febbraio a Montevideo", fanno sapere dalla presidenza del Consiglio.