24 gennaio 2019- 15:10 Venezuela: Patuanelli (M5S), 'evitare violenza e Ue assuma posizione comune'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Esprimiamo profonda preoccupazione per la drammatica crisi politica in corso in Venezuela, auspicando che tutte le parti in causa evitino il ricorso alla violenza e che l'Europa adotti una posizione comune e responsabile a favore di una soluzione pacifica e non violenta della situazione che passi per un percorso politico e democratico". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli. "Il Movimento 5 Stelle -aggiunge- esprime in questo momento particolare vicinanza ai nostri 140mila connazionali che vivono in Venezuela, certi che la Farnesina garantirà loro il massimo sostegno in questo momento critico, a conferma dell'attenzione mostrata dal governo Conte anche con la recente iniziativa per la fornitura gratuita di medicine ai cittadini italiani residenti in Venezuela".