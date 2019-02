4 febbraio 2019- 13:40 Venezuela: Renzi, governo nei fatti con Maduro, Italia divisa da Ue

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Quello che sta accadendo alla politica estera italiana è semplicemente infame. L’assurdo posizionamento grillino ci sta portando a dividerci dagli altri paesi europei. E stiamo, nei fatti, appoggiando la dittatura di Maduro". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Mi vergogno per questo governo, che non sembra in grado di capire quanto sia drammatica la scelta che sta facendo. So che della politica estera non interessa granché ma il fatto che l’Italia si sia divisa dagli altri paesi europei e – nei fatti – finisca per sostenere il dittatore (che non a caso ringrazia Roma) è un fatto enorme".