26 gennaio 2019- 18:37 Venezuela: Renzi, 'Italia stia con Ue, non con Maduro'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Parliamo il linguaggio della chiarezza: il regime che sta affamando il Venezuela non è democraticamente eletto. Il golpe non lo ha fatto Trump o l'Unione Europea: il golpe lo sta facendo Maduro. La gente muore di fame, non si trovano i medicinali, uno dei paesi più ricchi d'America è stato distrutto da una squallida dittatura populista: occorrono elezioni libere". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "L'Unione Europa, con Macron, Merkel, Sanchez, ha scelto una linea politica chiara: si vada subito alle elezioni. Il fatto che per la prima volta nella storia manchi la firma dell'Italia con gli altri grandi paesi europei è un fatto vergognoso. L'Italia deve stare con l'Europa, non con Maduro. Piaccia o non piaccia al Movimento Cinque Stelle", conclude.