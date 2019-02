5 febbraio 2019- 19:26 Venezuela: Serracchiani, 'gravissima paralisi politica estera'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - “Quella attuale è una delle peggiori situazioni in cui si sia trovato il governo italiano, che sul Venezuela non ha nemmeno fatto un brutto compromesso tra i partiti di maggioranza, perché è nella palude della non-scelta, in una gravissima paralisi nella sua politica estera”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani. “Gli italiani in Venezuela e i venezuelani di origine italiana -aggiunge- pagano il prezzo di non avere un Paese di riferimento che si occupi di loro. L'oggettivo sostegno a dato a Maduro aiuta il perpetuarsi di una situazione drammatica”.