31 gennaio 2019- 18:00 Venezuela: Toia, 'no a interpretazioni improprie su linea Pd'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "La delegazione del Pd all’Europarlamento ha votato a favore della risoluzione proposta sulla situazione in Venezuela, seguendo le indicazioni del gruppo S&D. Alcuni nostri parlamentari hanno legittimamente scelto di astenersi. Respingo ogni lettura fuorviante. Stiamo parlando di un Paese allo sbando, il cui futuro non è materia di divisioni congressuali". Lo afferma Patrizia Toia, capo della delegazione del Pd al Parlamento europeo."Tutti i parlamentari del Pd -aggiunge- sono interessati ad uno svolgimento democratico della crisi venezuelana. L’attenzione, inoltre, per la folta comunità italiana in quel Paese, obbliga tutti noi, compreso il presidente del Parlamento europeo, ad evitare interpretazioni improprie”.