5 febbraio 2019- 17:19 Venezuela: Vito, 'governo abbandona colocazione europeista'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Quella in discussione non è solo una questione di politica estera. Il nostro Paese ha posto per ben due volte il veto in sede europea, circostanza che non si verifica frequentemente. Quello che sta accadendo sul Venezuela sembra essere un cambio di collocazione internazionale del nostro Paese che per la prima volta, dopo sessant'anni, abbandona la tradizionale collocazione europeista, atlantica, occidentale. Questo cambio di collocazione internazionale non lo ha deciso nessuno: non lo ha deciso il governo e tantomeno non lo ha deciso il Parlamento che, sono certo, sarebbe contrario". Lo ha affermato il vicecapogruppo di Fi alla Camera, Elio Vito, intervenendo nell'Aula di Montecitorio. "Ecco perché -ha aggiunto- è urgente un voto del Parlamento sul Venezuela, attraverso il quale confermare l'appartenenza dell'Italia allo schieramento atlantico e occidentale. Questo governo, questa strana maggioranza grillino-leghista, a parole dice di non voler mettere in discussione questa appartenenza, ma nei fatti sta contraddicendo questa linea. Per questo è importante che il Parlamento confermi l'appartenenza dell'Italia all'Occidente, alla sua tradizione democratica, alle sue alleanze internazionali e l'adesione a quelle organizzazioni internazionali che possono essere cambiate, ma che certamente non possiamo ripudiare".