24 gennaio 2019- 16:41 Venezuela: Zingaretti, 'governo italiano batta un colpo'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "La situazione in Venezuela è molto preoccupante. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo venezuelano e alla nostra comunità. Su una cosa bisogna essere chiari: Maduro ha la responsabilità di aver stremato il Paese e averlo condotto sull'orlo della guerra civile. Il governo italiano esca dall'ambiguità e batta un colpo per evitare che la situazione degeneri e per favorire un percorso democratico”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.