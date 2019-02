5 febbraio 2019- 18:02 Venezuela: Zingaretti, 'grave isolamento internazionale'

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - La posizione dell'Italia sul Venezuela "è grave, perché ci siamo messi in un isolamento internazionale praticamente totale, anche qui segnato da un silenzio insopportabile". Lo dice il candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, a Milano per presentare Lazio Venture. "L'Italia è un grande Paese europeo, fondatore dell'Europa, paralizzato ormai da mesi da un contratto di Governo che non funziona. C'è una maggioranza numerica in Parlamento ma non c'è una maggioranza politica fondata su un modello e una via di sviluppo del sistema Paese", aggiunge. Quindi, "tutto si concentra in una contrapposizione che ha un costo immenso per gli italiani", ribadisce. "Se c'è un obiettivo raggiunto da questo governo ormai negli ultimi 8 mesi è aver iniziato a distruggere la fiducia nell'Italia", conclude.