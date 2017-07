VENTIMIGLIA DI SICILIA, SPETTACOLI ESTIVI GRAZIE A RINUNCIA INDENNITà SINDACO E GIUNTA

18 luglio 2017- 19:32

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Cinquemila euro a disposizione dei cittadini di Ventimiglia di Sicilia, piccolo comune del palermitano, per un calendario estivo ricco di appuntamenti. E' questa la somma destinata dal giovane sindaco di Ventimiglia Antonio Rini, dal Presidente del Consiglio e dalla Giunta comunale "per far fronte, anche quest'anno, alla mancanza di fondi e ai tagli regionali". "Un piccolo contributo, soprattutto se paragonato agli stipendi percepiti dagli onorevoli ma, tanto è il compenso di chi amministra piccoli comuni della provincia", dice Rini.Una scelta, quella di rinunciare interamente alle proprie indennità, non nuova a Ventimiglia. "Ogni anno infatti, con l'estate alle porte, in assenza di alternative concrete le uniche strade percorribili sono quelle di mettere mano al portafoglio e contare sulla collaborazione e partecipazione attiva di cittadini, sponsor privati e associazioni del territorio. Scelte che non appartengono ad una fazione politica ma semplicemente al buon senso e all’esigenza di dare risposte ai cittadini", si legge in una nota."Ancora una volta- dice il sindaco Antonio Rini- ci ritroviamo a pagare per una politica regionale assente, confusa e incapace di programmare, questa la triste realtà. Tuttavia non possiamo solo praticare la cultura del lamento e del piagnisteo ma dobbiamo anche mandare un messaggio di operatività, concretezza e ottimismo. L’unico modo che conosco è: dare l’esempio! Per questo, senza interlocutori credibili e abituati soltanto alla logica dello scarica barile, i sindaci sono gli unici a metterci la faccia e a cercare idee e soluzioni. Le nostre indennità finanzieranno gran parte degli spettacoli".