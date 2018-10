2 ottobre 2018- 11:23 Veolia: cede 30% Transdev a Rethmann per 340 mln

Parigi, 2 ott. (AdnKronos) - Veolia cede il 30% in Transdev al gruppo tedesco Rethmann per 340 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo francese che nel dicembre 2016 aveva ceduto una quota del 20% alla francese Caisse des Dépôts. L'operazione è sottoposta al via libera delle autorità competenti e il perfezionamento è previsto nel corso del 2018.