VERONA: A NEGRAR CADE AEREO DA TURISMO, DUE MORTI

31 gennaio 2018- 12:39

Verona, 31 gen. (AdnKronos) - I vigili del fuoco dalle 10.50 stanno operando in una zona impervia di via Novare in località Arbizzano a Negrar (Vr) per la caduta e l’incendio di un aereo di turismo: due le persone decedute. Le squadre intervenute con 5 mezzi tra cui le squadre SAF (speleo alpino fluviali) hanno spento l’incendio del Cessna, ma purtroppo gli occupanti erano già morti. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, per poi procedere al recupero delle salme. Sul posto i carabinieri e il personale del Suem 118. L’aereo era decollato dall’aeroporto di Verona Boscomantico .