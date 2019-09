19 settembre 2019- 14:15 Verona: accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi (3)

(AdnKronos) - “Per Intesa Sanpaolo il sostegno allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese artigiane dei territori è tra i fattori che concorrono alla crescita della economia di tutto il Paese – dichiara Renzo Simonato, direttore Regionale Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo –. La provincia di Verona conta oltre 25.000 imprese artigiane che impiegano oltre 55.000 addetti, una realtà che ha un potenziale straordinario anche per i mercati esteri, dove il nostro Gruppo è presente in oltre 40 Paesi nel mondo"."Con Confartigianato Imprese Verona vogliamo ulteriormente valorizzare questo patrimonio del territorio, sostenendo le imprese nel loro percorso di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione. Inoltre l’appartenenza ad una filiera consente ad ogni suo fornitore strategico l’accesso al credito a condizioni particolarmente agevolate. In particolare nel Veronese abbiamo 12 filiere, circa 130 fornitori, per un volume d’affari complessivo pari a 900 milioni di euro”, conclude.