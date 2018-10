24 ottobre 2018- 13:17 Verona: al via domani XI Forum Economico Eurasiatico

Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Al via domani a Verona, con circa 1100 aziende accreditate, l’XI Forum economico eurasiatico (Palazzo della Gran Guardia, 25 e 26 ottobre) organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Un’edizione particolarmente partecipata sia dal mondo economico, con le imprese registrate al Forum che rappresentano il 90% dell’interscambio Unione economica eurasiatica – Unione europea, che quello finanziario, politico e istituzionale, con l’apertura moderata dal presidente della Rai, Marcello Foa e affidata al vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al sindaco di Verona, Federico Sboarina e all’ideatore del Forum Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Una sessione speciale, sempre domani, sarà tenuta dal presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli e già presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi: in primo piano la situazione geopolitica mondiale tra rischi e prospettive. Molto atteso anche il panel sull’economica della fiducia e sicurezza energetica della Grande Eurasia, con protagonista, tra gli altri, il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin.Libertà e dialogo del business sono, infine, i focus delle due sessioni pomeridiane che vedranno presenti, tra gli altri, Stefano Manservisi, dg del dipartimento Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione europea oltre al sottosegretario per la Pubblica amministrazione, Mattia Fantinati. Panel diplomatico, invece, per le conclusioni della prima giornata, con Vladimir Chizhov, rappresentante permanente della Russia presso l’Ue, Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia e Mehdi Sanai, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Russia.