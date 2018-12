10 dicembre 2018- 17:16 Verona: alla Christmas Run anche i Babbo Natale blu della Melegatti

Verona, 10 dic. (AdnKronos) - Sport, divertimento e solidarietà. Domenica 16 dicembre, con partenza alle ore 10 da piazza Bra, torna a Verona la Melegatti Christmas Run, camminata podistica non competitiva aperta a tutti. Sponsor ufficiale della 9ª edizione, la nuova gestione della storica azienda dolciaria veronese che, per l’occasione, coinvolgerà nell’evento i suoi dipendenti, tutti vestiti da Babbo Natale, con casacche in blu. Un grande momento di festa a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto quest’anno al Comitato Uffi Onlus – United For Fighting.Nella tradizionale corsa di Natale si potrà scegliere tra due percorsi cittadini di 5 o 10 chilometri, entrambi con partenza e arrivo in piazza Bra. Il costo per partecipare è di 7 euro per il solo pettorale e i prodotti gastronomici, 15 euro comprensivo anche dell’abito di Babbo Natale. Per i bambini fino ai 10 anni accompagnati da un genitore, l’iscrizione è gratuita e comprende un cappellino da Babbo Natale. Pettorale e vestito vanno ritirati al momento dell’iscrizione. Il pacco con i prodotti tipici potrà essere ritirato post gara allo stand dell’iniziativa in piazza Bra.