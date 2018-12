10 dicembre 2018- 17:16 Verona: alla Christmas Run anche i Babbo Natale blu della Melegatti (2)

(AdnKronos) - L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore allo sport Filippo Rando insieme al presidente di Veronamarathon Eventi Matteo Bortolaso. Presenti il vicepresidente della Melegatti 1894 Roberto Spezzapria, Francesca Vanzo di Agsm, fra gli sponsor della manifestazione, e Chiara Bertoncelli del Comitato Uffi Onlus e mamma di Tommy, il piccolo affetto da ittiosi.“Un bell’evento aperto a tutta la cittadinanza – ha detto Rando –, che ha visto al via, in 8 edizioni, più di 30mila persone. Un grande fiume rosso di Babbi Natale in corsa che, ormai da tradizione, colora la nostra città in un allegro momento di festa per tutti”.