VERONA: ARRESTATO PROMOTORE FINANZIARIO ABUSIVO, SEQUESTRI PER OLTRE 4 MLN

24 maggio 2017- 11:51

Verona, 24 mag. (AdnKronos) - Nella mattinata di oggi, militari del Comando Compagnia di Villafranca di Verona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un “consulente” finanziario indagato per i reati di raccolta abusiva del risparmio, mancata presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi, appropriazione indebita ed autoriciclaggio. L’uomo, quarantacinquenne della Provincia di Verona, era stato denunciato per aver esercitato la raccolta di risparmio, negli anni dal 2000 al 2015, privo delle previste autorizzazioni per oltre 7 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni mai restituiti ai clienti.