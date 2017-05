VERONA: ARRESTATO PROMOTORE FINANZIARIO ABUSIVO, SEQUESTRI PER OLTRE 4 MLN (2)

24 maggio 2017- 11:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, Maria Federica Ormanni sono state avviate dopo la presentazione di querele di alcuni risparmiatori che avevano segnalato la mancata restituzione del capitale affidato al “promotore” nonostante le ripetute richieste di rimborso. Gli accertamenti svolti dai militari delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare 112 “clienti”, pensionati, dipendenti pubblici e privati e diversi imprenditori, ai quali il promotore abusivo aveva promesso guadagni straordinari, anche superiori al 15 per cento del capitale affidato, mediante investimenti su mercati azionari, prevalentemente americani ed asiatici, in titoli complessi (derivati) ed altre attività finanziarie ad alto rischio. Le somme raccolte ma non restituite ammontano ad oltre 4 milioni di euro e, in gran parte, sono state “spese” a favore del “promotore” stesso per l’acquisto di immobili e di ristrutturazioni edilizie, nonché di polizze assicurative nel ramo vita, di cui l’arrestato e la moglie sono risultati beneficiari.