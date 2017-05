VERONA: ARRESTATO PROMOTORE FINANZIARIO ABUSIVO, SEQUESTRI PER OLTRE 4 MLN (3)

24 maggio 2017- 11:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Secondo la Gdf, le condotte delittuose sono state perpetrate dal promotore insieme alla moglie, anche lei indagata; la coppia aveva escogitato l’espediente di una finta separazione coniugale per poter più agevolmente occultare le somme raccolte e sfuggire ad eventuali azioni legali. Durante le indagini sono state ricostruite, attraverso l’analisi di oltre 40 conti correnti bancari, movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita, per gli anni 2006/2015, pari a circa 11 milioni di euro. Il denaro veniva consegnato dai clienti in contanti, e dunque non transitando sui conti correnti e perciò di difficile tracciabilità, o trasferito mediante assegni e bonifici, a fronte del rilascio di una semplice scrittura privata manoscritta dall’arrestato. Il sistema, collaudato e protrattosi negli anni, fino ad oggi, in alcuni casi, è stato anche aggravato dalla minorata difesa di clienti particolarmente anziani. In concomitanza con l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di ogni disponibilità finanziaria riconducibile al consulente abusivo ed alla di lui moglie, fino ad un importo complessivo di euro 4.510.535. Le attività di sequestro, ordinate dal Giudice, sono in fase di esecuzione.