VERONA: BISINELLA, ADESSO RIPARTIAMO IN MEZZO ALLA GENTE

12 giugno 2017- 16:20

Verona, 12 giu. (AdnKronos) - "Siamo un gruppo di forze civiche veronesi che ha lavorato sul territorio senza simboli di partito. Nel corso della campagna elettorale ho sentito crescere un grande entusiasmo per il futuro che vogliamo per Verona. Abbiamo raggiunto un primo importantissimo risultato grazie all'impegno di tutti Voi. Adesso ripartiamo in mezzo alla gente più determinati che mai per il bene di Verona". Così Patrizia Bisinella, candidata a sindaco di Verona per la Lista Tosi su Fb ringrazia i suoi elettori che l'hanno portata al ballottaggio del 25 giugno prossimo contro il candidato di Fi, Lega e Fdi Federico Sboarina.